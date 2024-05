Las Dos Torres de Catedral despertarán al Balrog con la banda sonora de El Señor de los Anillos, en mayo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- The Black Rider, soundtrack de la película, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring producida por Howard Shore, con la Orquesta The New Zealand Symphony, es la melodía que dará vida al espectáculo de luces y sonido de la Catedral de Morelia.

Con información proporcionada por la Secretaría de Turismo de Morelia, se supo que el encendido que se realiza desde 2008 en la capital michoacana y que ha resultado ser uno de los mayores atractivos para el turismo y uno de los mayores deleites para los connacionales y los oriundos de la nueva Valladolid, nuevamente hará vibrar a los amantes del séptimo arte.