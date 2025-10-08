Lanzan convocatoria para decorar plazas de Morelia con altares y tapetes en Día de Muertos

Entre estas actividades, destaca la convocatoria para participar en la elaboración de altares y tapetes tradicionales, abierta a todas las personas interesadas en rendir homenaje a sus seres queridos y preservar una de las costumbres más significativas de la cultura mexicana.

¿Cuándo y dónde?

La instalación se llevará a cabo el 29 de octubre, a partir de las 9:00 horas, y deberá concluir a más tardar a las 14:00 horas del mismo día. Los altares y tapetes permanecerán expuestos al público hasta el 2 de noviembre, fecha en la que deberán ser retirados a más tardar a las 17:00 horas.

Espacios autorizados para intervenir:

Calzada Fray Antonio de San Miguel

Jardín Morelos y Jardín Azteca

Plaza Carrillo

Plaza Villalongín

Cada espacio tiene dimensiones máximas establecidas, que van desde los 3 hasta los 10 metros de largo, con una altura permitida de hasta 3 metros.

Bases de participación: