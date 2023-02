Lanza Infonavit programa "MejOraSí" para remodelar tu casa; así funciona

Indicó que, de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el 24.4 por ciento de las casas se encuentra en condiciones de rezago habitacional, con mayor incidencia en los estados de Oaxaca, Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Guerrero.

Asimismo, Martínez Vázquez, expresó que con el nuevo crédito “MejOraSí” permitirá que derechohabientes sin relación laboral vigente, financien acciones de mejora en su hogar, donde podrán recibir hasta 139 mil pesos.

Las personas que podrán pre calificar a este crédito son aquellas que cuentan con un saldo de Subcuenta de Vivienda mayor a cinco mil pesos, al igual para quienes no cuentan con una relación laboral activa, no están cotizando en IMSS / Infonavit y no estar pensionados.