Lamenta Yankel Silva "detención" de niñas de albergue estatal

Las 7 niñas que habían sido boletinadas como desaparecidas por la Fiscalía General del Estado fueron localizadas, dos por la Policía Morelia, y cinco por la Guardia Civil.

La imagen de las niñas con las manos esposadas causó indignación entre funcionarios y actores políticos, por considerar que fue un trato indebido.

"Desafortunadamente no es un tema que me sorprenda, en muchas ocasiones se ha denunciado la falta de capacidad, de preparación, de muchos de los integrantes de la Guardia Civil... y, el estado no ha tomado en serio estas denuncias", apuntó Benítez Silva.

Por otra parte, consideró necesario revisar las condiciones en las que viven las infantes en el albergue, al tiempo que consideró que hay contradicción en el tema de que no estaban desaparecidas cuando sí se había emitido una alerta sobre su desaparición, “hay cosas que no se pueden ocultar en función de esa ficha fue que se dio con su ubicación por parte de la Policía Municipal y los lamentables hechos” antes descritos.

