Lamenta jefa de tenencia de Tiripetío muerte de su homólogo

Aseguró que le "duele mucho lo que le pasó a Caleb, era muy trabajador, todos estamos muy consternados, ya nos hablamos (con los otros jefes de tenencia), sentimos mucho su muerte".

Y es que apenas "ayer fue el sepelio de Roberto Agustín (Alvarado Cedeño, jefe de tenencia de Chuimimitío, por cáncer), y ese hecho nos traía acongojados".

En este contexto dijo que "esperamos que se hagan las aclaraciones e indagatorias" correspondientes.

Añadió que no se siente vulnerable: "Me decían no te presentes a trabajar, (pero) ¿por qué no?", y refirió que cuando hace llamado a la Policía Morelia o a la Guardia Civil, acuden.

Aseveró que Caleb nunca les comentó que hubiera amenazas en su contra, que sí platicaron de situaciones en general pero, cada tenencia tiene su problemática, "nos dijo que tenía un alto grados de muertes, cada fin de semana una, o dos muertes", pero que no compartió el motivo.

Asimismo dijo que no consideraba necesario pedir seguridad para su propia persona, "mi pecho y mi conciencia están tranquilas".

Y añadió que es suficiente la seguridad que le está otorgando el municipio con las cámaras de la policía una en la plaza y otra en la carretera, pero que se están gestionando más para las comunidades.

A pregunta expresa de si hay incursión del crimen a su tenencia dijo, "hasta ahorita no, ni me quiero enterar por mi propio bien".

