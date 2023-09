Lamenta Immujeris retención de camión exclusivo para mujeres de Morelia; infracción, de $7 mil

Luego de lamentar la situación, consideró que "me parece relevante indicar que tiene un color específico no por un capricho ni de los transportistas ni del ayuntamiento, tiene que ver con un color que las mujeres identifican para que ellas puedan abordar ese espacio, me parece que en aras de garantizar que las acciones en favor de las mujeres sigan avanzando, un color no tiene que ser una limitante para que las mujeres puedan transitar libremente en ese camión".