Lamenta alcalde de Morelia que IMSS retrase construcción de Hospital al Poniente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar lamentó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), haya retrasado la construcción de la clínica que se establecería en el poniente de la ciudad.

Cabe recordar que el pasado 12 de agosto de 2022, en sesión de Cabildo se aprobó la donación de un total de 31 lotes del municipio con una superficie total de 15 mil 424 metros cuadrados ubicados en el Fraccionamiento Villas del Pedregal para un proyecto de construcción del Hospital General Regional.

“Hicimos todo lo que nos tocaba en el tiempo en que nos lo pidieron y no fue arrancada la obra, lamento mucho porque estamos viendo que Michoacán no ha sido prioritario para la federación; nos prometieron que con la alineación de las fuerzas políticas del mismo partido iba a notarse, y vimos que fue contraproducente porque no solamente no se hizo el hospital, no se vinieron a generar todos los empleos que habían dicho y ahora peor, que no se va a arrancar la construcción cuando ya se hizo todo el trabajo; lo lamento muchísimo”, subrayó el edil.

El IMSS planteó la construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Morelia, en sustitución del HGZ No. 83 Camelinas, así lo había anunciado el director de Administración del Seguro Social, Borsalino González Andrade, durante la sesión ordinaria del Consejo Técnico encabezada por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, realizada en junio del presente año.

En dicha reunión el Consejo Técnico del IMSS aprobó la donación de los predios del terreno denominado “Villas del Pedregal”, en Morelia, Michoacán, para la construcción de un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas, sin embargo en días pasados, el delegado del IMSS en la entidad, Miguel Ángel Van Dick señalaba que no hay fecha para la realización de la misma, y que quizá por el proceso electoral y el cambio en la Presidencia de la República, podría trasladarse la obra para el próximo periodo sexenal.

