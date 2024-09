Ladrones se ponen románticos: denuncian robo de ramos de flores en Morelia

El robo ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales con comentarios como: "Ladrón y todo pero nunca dejando a su novia que sea espectadora", Me pegue un tiro para comprarlas, mereces eso y más", "La intención es la que cuenta" y "El que no te da es porque no quiere", por mencionar algunos.

Es de resaltar que hasta el momento no hay indicios sobre los responsables del robo.

rmr