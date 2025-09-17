Labores de bacheo se extenderán a tenencias de Morelia, anuncian

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las brigadas de bacheo de la Secretaría de Obras Públicas Municipales se extenderán a algunas tenencias de Morelia, particularmente Cuto de la Esperanza y Santiago Undameo, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la dependencia.

En entrevista, el secretario explicó que, por instrucción de la administración municipal, las labores de bacheo se realizan en distintas zonas de la capital. Sin embargo, reconoció que durante la temporada de lluvias se incrementa la aparición de baches.

"Esperamos culminar con el bacheo en el primer cuadro del Centro Histórico en esta semana, y no solo atendemos el Centro, también las tenencias. El día miércoles estaremos trabajando en Cuto de la Esperanza y próximamente en Santiago Undameo […]", señaló.