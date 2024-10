"La vida secreta de tu mente", serie mexicana, con ADN moreliano, nominada al Emmy

Karina estudio comunicación en Morelia y laboró en dos medios que actualmente no existen. Posteriormente se cambió a una agencia digital, donde nació el gusto y la pasión por este tipo de proyectos.

"De pronto me dio la loquera, quería hacer una maestría en la UNAM, no quedé, pero decidí venirme a la Ciudad de México y me mudé. Tenía donde llegar, pero me vine sin chamba, tardé como un mes en encontrar trabajo. Mandé como 200 CV a diferentes agencias de marketing digital y la primera chamba que me dieron, el director, justo el director era Jack Ades, con quien trabajo actualmente en Pictoline, estuve trabajando en diferentes proyectos de desarrollo de software", recuerda.

Cuatro años después, Jack, con quien ya había trabajado, le comentó de la oportunidad de entrar a Pictoline para desarrollar proyectos que eran de tecnología.

"Lo que me gusta mucho de mi trabajo es que estoy en un área de Pictoline en la que se desarrollan proyectos de innovación", enfatiza.

rmr