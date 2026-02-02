La tradición de los tamales en La Candelaria sigue viva en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un rincón emblemático de la ciudad, un joven se esconde detrás de un puesto de tamales humeantes. Rodrigo, comerciante moreliano, ha vendido tamales durante tres años a las afueras del Mercado Independencia, y en la tradición de La Candelaria comparte que los morelianos buscan este alimento como un símbolo de celebración.

“Llevo tres años dedicándome a la venta de tamales, por la fiesta del Día de la Candelaria se mueve muy bien el tamal, se consume mucho y gracias a las personas que nos apoyan se mantiene la tradición”, expresó el comerciante para MiMorelia.com, quien recalcó que normalmente instala su puesto a las 7:00 de la mañana, pero en estas fechas lo hace desde más temprano para que las personas puedan encontrar los tamales y cumplir con la tradición si les salió el Niño Dios en la Rosca de Reyes.

Compartió que en el proceso de elaboración de los tamales se encargan desde la preparación de hojas, de la masa y del relleno, hasta la cocción al vapor para llevar a cabo esta culinaria costumbre.

Según Rodrigo, la dinámica de elaboración de tamales permanece vigente y la comunidad se mantiene involucrada en la práctica que pone fin al ciclo navideño.