La seguridad no es de derecha ni de izquierda, es un derecho: Mesa Ciudadana de Seguridad Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Región Morelia, Lorena Cortés Villaseñor, afirmó que la seguridad no es derecha ni de izquierda sino que es un derecho, por lo que la próxima administración municipal deberá “construir sobre lo construido” y dar continuidad a los trabajos de seguridad que se han venido realizando en la actual administración municipal.

“Lo he dicho en varios espacios, la seguridad no es de derecha ni de izquierda, es un derecho. Hoy por hoy, la política pública de seguridad ciudadana tiene que estar basada en evidencia, ya no podemos seguir improvisando, ya nos está rebasando en gran medida, muchos hilos en cuanto al fenómeno criminal, uno de ellos es la participación de niñas, niños y adolescentes en grupos del crimen organizado. Entonces si nosotros, digamos, no subimos los estándares en cuanto a los programas y hacemos un esfuerzo de focalizar los esfuerzos, me parece que vamos a ir perdiendo la batalla”.

En entrevista con MiMorelia.com, Cortés Villaseñor afirmó que sin importar qué partido llegue a la presidencia municipal de Morelia, ningún alcalde llegará a inventar el hilo negro, por lo que consideró que es necesario dar continuidad a los avances que se han tenido en materia de seguridad desde la administración actual.