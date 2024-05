La seguridad en México requiere de soluciones probadas no de cambios cada trienio o sexenio: Cussi

Un factor importante, recordó, es que Morelia ha destacado, a diferencia del resto del país, en el uso de la tecnología dentro de la corporación, a través de la implementación de las cámaras corporales y de la instauración de protocolos, así como el tratamiento de datos, además de abarcar la parte jurídica y legal de las repercusiones que tiene la aplicación de la tecnología en la vida diaria frente a los policías y a los propios ciudadanos.

Ello, dijo, ha abonado a la generación de confianza y legitimidad hacia la corporación, por lo que, consideró, deberán ser temas que tendrán que ser debatidos y plasmados en cualquier estrategia de cualquiera de los candidatos a nivel nacional.

“De ahí, en la experiencia nuestra, ha habido un crecimiento de confianza y legitimidad muy importante, que hoy es una de las realidades importantes, de cómo construimos la seguridad desde lo local, desde un ámbito estrictamente civil, dejando también las funciones propias del Ejército, a nivel de seguridad nacional, en ese ámbito, y apostarle para que la seguridad se construya desde lo local”, agregó.

Otro aspecto enmarcado en el uso de la tecnología es el de la incorporación de los ciudadanos en un tema de transparencia y rendición de cuentas pero a su vez, mientras que la corporación gana legitimidad.

El comisionado agregó que el tema de la seguridad no tiene que ver solamente con la policía sino que va más allá, refiere también un cambio cultural, implica un compromiso y un cambio de mentalidad tanto de la autoridad como de los ciudadanos.

Finalmente, señaló que los candidatos presidenciables deberán tratar como tema medular la cooperación con otros países para abonar a la solución de la inseguridad, no solo con Estados Unidos, sino con otras naciones como El Salvador y Colombia, tal como se ha hecho en la capital del estado, lo que le ha permitido a Morelia el mejorar sus estrategias en la ciudad.

"Ese tendrá que ser, sin duda alguna, un indispensable en el debate, en el diálogo que tengan los presidenciables. La cooperación con Estados Unidos nos vuelve hoy, no solamente el patio trasero o vecino, sino una frontera común que representa desafíos en materia de seguridad, del tráfico de armas, de la cuestión de drogas como el fentanilo, y me parece que hoy hay que tener la humildad, la sensatez, obviamente en el marco legal y dentro de los parámetros internacionales, de recibir ayuda del exterior. Hay una experiencia interesante de Morelia que pudiera plantearse a nivel nacional no solamente con Estados Unidos, sino con otros países como El Salvador y Colombia", culminó.