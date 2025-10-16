“La reserva”, de Pablo Pérez Lombardini, pone en foco la defensa ambiental en el FICM

La película combina thriller, denuncia y tragedia para mostrar que defender el bosque implica enfrentamientos de poder donde quienes se oponen deben arriesgarlo todo. Julia representa una figura obstinada pero frágil y ante las amenazas, no pierde su dignidad ni deja de luchar por lo que considera justo.

La producción apoyada por FOCINE y EFICINE Producción fue filmada en la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Montecristo de Guerrero, Chiapas. El equipo optó por rodar en comunidades locales con actores no profesionales, buscando autenticidad y empatía con los pobladores del lugar.