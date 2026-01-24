La pista “Ernesto Canto” se renueva para recibir el Selectivo Estatal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) Morelia informó que se realizaron trabajos de rehabilitación en la pista de atletismo “Ernesto Canto”, ubicada en la Unidad Deportiva Bicentenario, con el objetivo de mantenerla en óptimas condiciones para el desarrollo del Selectivo Estatal de Atletismo.

A través de sus redes sociales, el organismo municipal detalló que las labores forman parte del mantenimiento preventivo y correctivo que se lleva a cabo en los espacios deportivos del municipio, con el fin de garantizar instalaciones adecuadas y seguras para atletas locales y competencias oficiales.