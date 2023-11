La Navidad llega a Paseo Altozano

Después de la tercera llamada, el show comenzó en punto de las 19:00 horas con “All I want for Christmas is You” a cargo del grupo de patinadores, quienes compartieron escenario con los bailarines para prender los ánimos con algunos villancicos y canciones navideñas como “Santa is coming to town”, “Carol of the bells” y “You make it feel like Christmas”, entre otras.

El momento culminante fue cuando al terminar “Holidays”, se encendió el árbol al tiempo que se liberaban los primeros fuegos artificiales.