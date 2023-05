La moreliana Cristian Paola desapareció hace 56 días; Fiscalías ya no contestan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace 56 días, Cristian Paola Pérez Pérez, joven moreliana de 29 años de edad, desapareció en Moroleón presuntamente por tres individuos que entraron en su domicilio y se la llevaron a la fuerza; Paola dejo a sus cuatro hijos: de 14, 9, 7 años de edad y una pequeña de apenas 11 meses.

En entrevista con Eugenia Pérez Velázquez, madre de Cristian Paola, lamentó que la información en torno al caso ha sido muy escasa y la insistencia ha sido diaria.

"En Moroleón ya ni me contestan las llamadas en la Fiscalía y esto ha estado muy lento, a diario vamos y venimos. En Moroleón nos dijeron que había una línea muy delgada de investigación y que si nosotros teníamos pruebas se las lleváramos, pero ese es su trabajo", relató.

Y es que, aunque la desaparición sucedió en el municipio de Moroleón, Guanajuato, han solicitado ayuda a las autoridades de Michoacán debido a que Cristian Paola es de origen moreliano.

"El fiscal Adrián López la verdad es que ya ni siquiera me contesta, me manda directo a buzón. Para ellos es una víctima más, y yo quiero ganarle al tiempo, porque yo no sé si mi hija está sufriendo", lamentó.

Según comentó la madre de Paola, la expareja de su hija siempre la amenazaba y golpeaba, incluso ya tenía una orden de aprehensión en su contra, "para mí todo indica que es él, pero tendremos que esperar las investigaciones".

RYE