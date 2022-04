La matraca de Catedral, una tradición que resuena en estas fechas

Antes, el sonido de la matraca era suficiente para convocar a los morelianos que vivían en las calles "Manuel Muñiz, Benedicto López, Michelena, Lázaro Cárdenas; incluso gente que tiene más tiempo dice que se alcanzaba a oír hasta Santa María; eso ya no me tocó constatarlo, pero cuenta la leyenda", recuerda el señor Alejandro, quien por invitación comenzó a participar en este particular evento.