La magia de la Navidad llegó a hospital de Michoacán gracias a personal médico [VIDEO]

Entre batas y sonrisas, el personal regaló un momento de calidez a pacientes y familiares que pasarán estas fechas en el hospital; el gesto fue captado en video y aplaudido en redes sociales
Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un gesto lleno de humanidad y solidaridad se vivió en el Hospital General de Zona No. 86 del IMSS, donde personal médico, de enfermería y áreas operativas organizó una posada navideña para las personas que permanecen internadas durante estas fechas.

El emotivo momento fue captado en video y compartido en redes sociales, donde rápidamente generó reacciones positivas y mensajes de agradecimiento por parte de usuarios que reconocieron el esfuerzo del personal de salud.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el voluntariado de enfermeras y trabajadores del hospital ofreció café, té, ponche, arroz con leche, fruta, tortas de frijoles y gelatinas, permitiendo que pacientes y familiares desayunaran libremente. Además, se entregaron pequeños aguinaldos y alimentos también para quienes acudían durante el turno nocturno.

Los pasillos del hospital se llenaron de villancicos, decoraciones navideñas y sonrisas, en una escena poco común dentro de un entorno hospitalario, pero profundamente significativa para quienes atraviesan momentos difíciles lejos de casa.

En publicaciones compartidas por páginas locales, se agradeció especialmente a las áreas de Trabajo Social, Nutrición, Enfermería, personal operativo, administrativo, médicos, mantenimiento y cocina, por cuidar no sólo la salud, sino también el ánimo de las familias uruapenses.

