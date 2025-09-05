La Luna del Maíz iluminará el cielo de Morelia este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 7 de septiembre, la Luna del Maíz alcanzará su punto máximo de iluminación, ofreciendo un espectáculo astronómico visible desde distintos puntos del estado.
De acuerdo con la NASA, este fenómeno —conocido también como la Luna llena de septiembre— podrá observarse a simple vista, siempre que las condiciones del clima lo permitan.
La agencia espacial estadounidense invitó al público a disfrutar del evento celeste desde cualquier lugar del planeta.
La Luna del Maíz recibe su nombre de las comunidades indígenas norteamericanas, ya que coincidía con la temporada de cosecha del maíz. Este evento marca también el inicio del cierre del verano astronómico.
Aunque no es necesario un telescopio para observarla, se recomienda buscar un espacio con baja contaminación lumínica y cielo despejado. Algunas aplicaciones móviles pueden ayudar a ubicar el mejor momento para verla en su punto más alto.
