"La inocencia de las bestias": llegará a Clavijero el arte "incómodo" de Fabían Cháirez

El arte provocador del pintor chiapaneco Fabián Cháirez llegará al Centro Cultural Clavijero de Morelia con la exposición "La inocencia de las bestias", una serie pictórica que reflexiona sobre la infancia, la masculinidad y la violencia simbólica.
La inauguración será el miércoles 15 de octubre a las 18:00 horas en la Sala 10 del recinto cultural. La muestra es parte de la agenda de la Secretaría de Cultura de Michoacán y busca generar diálogo en torno a los símbolos tradicionales del deporte más popular de México.
Cháirez, conocido por su reinterpretación de Emiliano Zapata en clave queer, vuelve a cuestionar la iconografía mexicana desde una estética íntima y crítica. En esta ocasión, toma al futbol como eje narrativo para explorar la formación de la identidad masculina en la infancia, la represión emocional y los cuerpos en tensión.
El artista ha sido una figura central del arte contemporáneo en México por su forma de incomodar al espectador y abrir debates sobre la diversidad, el machismo y la representación simbólica de lo masculino.
La entrada es libre y la exposición permanecerá hasta marzo de 2026.
