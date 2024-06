La fuerza de Star Wars volverá a encender la catedral de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante julio y agosto el tema del encendido de catedral será nuevamente con temáticas infantiles y se están considerando dos piezas de Star Wars, confirmó Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo de Morelia.

Se trata de "Battle of the heroes" (Batalla de héroes) y "Duel of the fates" (Duelo de los destinos), ambas de John Williams e interpretadas por la London Symphony Orchestra.

La primera de la película de la Guerra de las Galaxias, "Revenge of the sith", y la segunda de "The phantom menace".

Con la espectacularidad que cada una de ellas garantiza y la calidad que ha demostrado el entretenimiento se espera que oriundos de Morelia, así como turistas y visitantes disfruten al máximo de la ciudad, aseguró Thelma Aquique.

rmr