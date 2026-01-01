La fotografía, una herramienta para promover la adopción responsable

Fue entonces cuando comenzó a apoyar a asociaciones protectoras mediante la fotografía, resaltando el lado más hermoso de los rescatados para que sus imágenes pudieran difundirse en redes sociales y aumentar sus posibilidades de adopción.

Figueroa Sánchez consideró que la fotografía también es una forma de honrar a los michis y lomitos que murieron, de ayudar a los animales abandonados a encontrar una familia y de lograr que, en un retrato, exista una verdadera inclusión familiar.

Por cada trabajo fotográfico que realiza a particulares, el fotógrafo dona el 40 por ciento de las ganancias a activistas, además de realizar sin costo las fotografías promocionales de animales rescatados.

“En estos dos últimos años me enfoqué más en apoyar a rescatistas, las familias multiespecie son menores, pues creo que aún no se dan cuenta de que una foto impresa es muy importante, no solo de tus animales de compañía, en general de todos tus seres queridos. Lamentablemente lo valoras hasta que solo la foto es lo que te queda de recuerdo”, concluyó.