La fotografía, una herramienta para promover la adopción responsable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fotografía familiar no solo debería retratar a los integrantes humanos, sino también a la familia no humana, michis y lomitos, afirmó Luvin Figueroa Sánchez, activista y fotógrafo comprometido con la defensa animal.
Desde hace seis años, Chávez Figueroa se ha dedicado a buscar los mejores ángulos de perros y gatos en situación de abandono, con el objetivo de que, a través de una imagen, logren conquistar a una nueva familia.
Su trabajo se articula con asociaciones protectoras de animales que difunden estas fotografías para promover la adopción responsable.
El activista relató que su acercamiento a esta causa surgió al detenerse a observar a los peludos en busca de un hogar, al notar cómo expresaban una profunda alegría al ser adoptados o una tristeza evidente cuando eran rechazados por las familias interesadas.
“Somos de los países con los primeros lugares en abandono animal, me creó confusión porque, por un lado, mucha gente ama a sus seres sintientes y otros aman solo el servicio que prestan, cuidado, resguardo, alerta, pero un perro no es un servicio. Me adentré en el asunto del abandono y vi que hay movimientos independientes que buscan cambiar su realidad”, manifestó.
Fue entonces cuando comenzó a apoyar a asociaciones protectoras mediante la fotografía, resaltando el lado más hermoso de los rescatados para que sus imágenes pudieran difundirse en redes sociales y aumentar sus posibilidades de adopción.
Figueroa Sánchez consideró que la fotografía también es una forma de honrar a los michis y lomitos que murieron, de ayudar a los animales abandonados a encontrar una familia y de lograr que, en un retrato, exista una verdadera inclusión familiar.
Por cada trabajo fotográfico que realiza a particulares, el fotógrafo dona el 40 por ciento de las ganancias a activistas, además de realizar sin costo las fotografías promocionales de animales rescatados.
“En estos dos últimos años me enfoqué más en apoyar a rescatistas, las familias multiespecie son menores, pues creo que aún no se dan cuenta de que una foto impresa es muy importante, no solo de tus animales de compañía, en general de todos tus seres queridos. Lamentablemente lo valoras hasta que solo la foto es lo que te queda de recuerdo”, concluyó.
Invitó a la ciudadanía en general a apoyar la causa, aprovechando para capturar los mejores momentos de su familia no humana, apoyando indirectamente a la causa comunicándose al teléfono celular , o incluso compartiendo las fotografías que realiza para la promoción de sus mejores ángulos en búsqueda de un hogar.
BCT