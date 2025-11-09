La FGE ejecuta cateo en Morelia; detiene a una persona y asegura 925 dosis de narcótico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó un cateo en esta ciudad, lo que permitió la detención de una persona y el aseguramiento de 925 dosis de metanfetamina.

Tras recibir una denuncia, personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo dio inicio a las actuaciones que permitieron establecer que, en un inmueble de la calle Esmeralda, colonia Infonavit La Colina, se realizaban actividades ilícitas, por lo que se obtuvo una orden de cateo.

Elementos de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Unidad Canina (K9), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se trasladaron al sitio, donde localizaron una bolsa negra con sustancia cristalina con características de metanfetamina (equivalente a 925 dosis), además de una pipa con residuos de narcótico y un teléfono celular.

En el lugar fue detenido Héctor Fernando “N”, quien será presentado ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por su presunta relación en delitos contra la salud.

La sustancia, junto con los objetos asegurados, quedó a disposición de la autoridad competente.

BCT