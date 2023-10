La edad, un reto para los cineastas mexicanos: Guita Schyfter en el FICM

Por su parte, Aragón destacó que en México los proyectos que son apoyados son los propuestos por jóvenes y son siempre ellos los que concursan y se los quedan. “Una vez le pregunté al hijo de Guita, siendo él uno de los miembros del jurado que escoge los guiones que se van a apoyar con el subsidio: ¿Con qué criterio los escogen?, a lo que me contestó 'el interesado debe tener menos de 30 años'. El cine de los creadores maduros ya están fuera".

Los directores y productores mexicanos tiene el reto de hacer comedia para llamar la atención, pero también hacerlo sin caer en lo burdo, para que la iniciativa privada voltee a ver a los proyectos. No se trata de Guita, o de mujeres tratando de ganar un subsidio, se trata de la manera en la que los curadores se enfocan en las nuevas generaciones.

“Muere Jorge Fons y llevaba cinco o diez, o más años sin filmar porque no le daban oportunidad, porque hay muchos jóvenes que tiene el derecho de hacerlo, pero no en el lugar de los creadores maduros. El caso del maestro Alfonso Arau, que a sus noventa y tantos años de edad, tiene 15 años tratando de colocar tres películas distintas, y no dan los subsidios, porque estamos enfocados en generaciones muy jóvenes, de gente sin experiencia, la cual se adquiere en el quehacer cinematográfico, pero no llevarnos entre las patas a los directores establecidos”, concluyó Angélica Aragón.