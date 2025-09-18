¿La Dinastía de Tuzantla en los festejos de Morelos? Esto se sabe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los festejos por el natalicio de José María Morelos y Pavón podrían sumar una sorpresa musical: La Dinastía de Tuzantla, agrupación emblema de la tierra caliente michoacana.
De manera preliminar, en redes sociales comenzaron a circular carteles en los que se anuncia que la agrupación de Tierra Caliente se presentaría el próximo 29 de septiembre a las 17:00 horas, frente a la Catedral de Morelia, en plena avenida Madero.
De confirmarse, La Dinastía se uniría a la cartelera ya anunciada que incluye a Grupo Liberación y a los legendarios Freddys, prometiendo una velada de nostalgia y baile para miles de familias que cada año disfrutan de estos festejos patrios en el Centro Histórico.
Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ha confirmado oficialmente esta presentación, por lo que se recomienda a la ciudadanía estar atenta a los canales oficiales del Ayuntamiento de Morelia para evitar confusiones
SHA