¿La Dinastía de Tuzantla en los festejos de Morelos? Esto se sabe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los festejos por el natalicio de José María Morelos y Pavón podrían sumar una sorpresa musical: La Dinastía de Tuzantla, agrupación emblema de la tierra caliente michoacana.

De manera preliminar, en redes sociales comenzaron a circular carteles en los que se anuncia que la agrupación de Tierra Caliente se presentaría el próximo 29 de septiembre a las 17:00 horas, frente a la Catedral de Morelia, en plena avenida Madero.

De confirmarse, La Dinastía se uniría a la cartelera ya anunciada que incluye a Grupo Liberación y a los legendarios Freddys, prometiendo una velada de nostalgia y baile para miles de familias que cada año disfrutan de estos festejos patrios en el Centro Histórico.