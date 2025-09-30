La Dinastía de Tuzantla cierra con broche de oro la gran fiesta moreliana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una noche que fue creciendo en asistentes y emoción, la Dinastía de Tuzantla cerró con broche de oro la gran fiesta moreliana, que se vivió como ninguna otra, con una estampa de la avenida Madero llena de miles de familias festejando a José María Morelos y Pavón.

El concierto y baile preparado para toda la ciudadanía por el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, concluyó con gran éxito, al sumar decenas de miles de asistentes al festejo.

Con apenas los primeros acordes de música regional, miles de asistentes gritaron y festejaron la llegada de La Dinastía de Tuzantla al escenario, con un repertorio lleno de éxitos para festejar al héroe de la Patria que inspiró el nombre de nuestra ciudad.