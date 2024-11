“La cultura tiene que ser parte intrínseca de la política pública y del desarrollo y el bienestar”: promotora cultural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arte sigue siendo uno de los medios más poderosos para expresar las emociones y los sentimientos, pero también un instrumento que permite a los artistas y espectadores reflexionar sobre problemas sociales, generar conciencia y movilizar a la sociedad hacia el cambio, opinó la promotora cultural, Verónica Loaiza Servín.

Organizadora del Festival Arte para Todxs / Disidencias, Derechos Humanos -el cual se llevará a cabo del 7 al 17 de noviembre en siete sedes y en el que participarán 38 artistas, de los cuales 27 son mujeres-, Verónica Loaiza consideró que la labor artística no está, o no debiera estar separada del activismo porque finalmente muchas obras conducen a la reflexión sobre lo que somos como personas y como sociedad. Y si estas creaciones se exponen en un espacio abierto y público, eso facilita el acercamiento con la gente y una reapropiación para los grupos que los han padecido y los consideran inseguros.

“(…) no se ha entendido, a lo mejor no ha quedado muy claro, que la cultura tiene que ser parte intrínseca de la política pública y del desarrollo y el bienestar y bueno, este proyecto ha tratado durante estos años, primero muy planteado desde una cuestión de reapropiación del espacio público, sobre todo, pues a mí me llegó la reflexión porque los festivales han sido como espacios tan de repente elitistas, tan cerrados, como desde estos conceptos que existen de repente de la alta cultura, de los grupos que piensan que solamente ciertos grupos tienen acceso a un museo, a un espacio cultural, a un concierto (…)”.

Lamentó que el sistema educativo sea “cada vez más deficiente”, que se haya optado por desaparecer o limitar las materias orientadas a la educación artística, porque con ello se debilita la capacidad reflexiva y creativa de las y los niños y jóvenes.

También lamentó que en los últimos años se haya optado por recortar los recursos destinados a la promoción de la cultura y el desarrollo del arte en México, lo cual ha obligado a los colectivos y asociaciones civiles a organizarse de mejor manera para continuar su labor, a pesar de la falta de apoyos gubernamentales.

“(…) respecto al recurso que se le asigna y etiqueta para materia de cultura lo veo totalmente mal. No hay una política pública integral, cada vez hay más recortes en temas de cultura, cada vez hay menos foros; veo que las compañeras y compañeros que tienen sus espacios independientes les cuesta cada vez más trabajo mantenerlos, los tienen que cerrar, no tienen apoyos para el desarrollo de sus actividades (…) mira, yo te comento, el recurso que a nosotras nos etiquetan desde Secretaría de Cultura federal, este año se disminuyó a la mitad de lo que el año anterior nos habían asignado entonces por eso motivo a mí ya se me complicó operativamente mucho (…)”.

Uno de los aspectos fundamentales de la promoción cultural, comentó al referirse a Festivales como el que organiza desde hace más de una década, es que no solamente están orientados a la difusión del arte, sino a la exposición y análisis de problemas sociales como la violencia que sufren las mujeres en México. Además de las conferencias, talleres y exposiciones, su asociación se ha convertido en un espacio importante para colectivos que atienden esta problemática.

“(…) el festival ha funcionado como un punto de encuentro para las actividades, talleres presentaciones, también hemos funcionado como una red de apoyo (…) hemos identificado también muchas cosas. Nosotras llevamos desde el 2020 un análisis como Asociación Civil (…) que particularmente los años 2021 y 2022 fueron años en donde hubo muchísima violencia, muchísimas desapariciones, los números de alerta Alba y Amber de niñas, jóvenes y mujeres prácticamente se duplicaron, solamente de los que se reportan, porque hay desapariciones forzadas y hay cuestiones que no son reportadas, entonces esas no las podemos cuantificar y sacar en una estadística (…)”.

SHA