La construcción de la paz debe impulsarse desde lo local: Alfonso Martínez

“Quiero decirles que tengo la experiencia de haber vivido varios procesos en el estado, creo que puedo aportar, y el que podamos ser escuchados en reuniones más cerradas puede ayudar mucho (…)”, señaló.

En este tenor, Martínez Alcázar subrayó que entre los puntos que desea expresar en la reunión de manera más amplia está su convicción de que la base de la construcción de la paz debe impulsarse desde el ámbito local.

“Uno de los argumentos es que la federación viene, actúa y se va; entonces, los locales nos quedamos. Por lo tanto, se deben fortalecer los cimientos, las bases de los municipios con sus policías”, indicó.

Aunado a esto, señaló que cada municipio enfrenta distintos retos en materia de seguridad. En el caso de Morelia, explicó que los principales se concentran en las salidas hacia los municipios colindantes, aspecto que, dijo, deberá reforzarse, junto con el blindaje de las carreteras para responder ante delitos como asaltos, robo de mercancía y robo de vehículos.

“Mi crítica al Plan Michoacán es constructiva y viene acompañada de propuesta; no es con el ánimo de desacreditar o de que no funcione. Como michoacano quiero que funcione, porque quiero vivir en paz y que los ciudadanos vivan en paz (…)”, concluyó.

RYE-