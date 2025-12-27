La Catedral de Morelia se llena de música navideña este 28 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 28 de diciembre, la majestuosa Catedral de Morelia será sede del concierto de clausura del Festival Navideño de Música de Morelia, un evento que marca el final de la edición número 13 de este encuentro cultural que cada año viste de armonía la temporada decembrina.

Este concierto será protagonizado por el Coro del Apostolado de la Cruz y la Orquesta Sinfónica del Festival, una agrupación conformada especialmente para esta ocasión, que por primera vez unirá su talento en un escenario tan emblemático como lo es el corazón religioso y turístico de la ciudad.