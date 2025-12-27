La Catedral de Morelia se llena de música navideña este 28 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 28 de diciembre, la majestuosa Catedral de Morelia será sede del concierto de clausura del Festival Navideño de Música de Morelia, un evento que marca el final de la edición número 13 de este encuentro cultural que cada año viste de armonía la temporada decembrina.
Este concierto será protagonizado por el Coro del Apostolado de la Cruz y la Orquesta Sinfónica del Festival, una agrupación conformada especialmente para esta ocasión, que por primera vez unirá su talento en un escenario tan emblemático como lo es el corazón religioso y turístico de la ciudad.
Con el objetivo de acercar la música clásica a todos los sectores de la población, el festival ha cumplido desde sus inicios con una labor social y cultural en beneficio de la comunidad moreliana, al ofrecer conciertos gratuitos en espacios públicos y religiosos.
El concierto de clausura se llevará a cabo al interior de la Catedral de Morelia, donde se espera un programa cargado de piezas tradicionales, corales y arreglos navideños que harán vibrar a los asistentes. La entrada será libre, por lo que se recomienda llegar con anticipación debido a la alta afluencia que suele registrarse en este tipo de eventos.
