La Bru: sabor mexicano con origen moreliano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 19 años en el mercado, la cervecería La Bru recibió la insignia Hecho en México por parte del Gobierno de México; el director general de la empresa, Juan Carlos Naranjo, destacó la labor de los colaboradores y subrayó que Morelia es la cuna de uno de los productos más importantes en el sector de bebidas.

Indicó que poco a poco se ha logrado el crecimiento de la empresa, que en 2022 tenía 18 empleados y hoy suma 73, lo que significa más empleos, más familias beneficiadas y mayores oportunidades de desarrollo.