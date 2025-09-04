La Bru: sabor mexicano con origen moreliano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 19 años en el mercado, la cervecería La Bru recibió la insignia Hecho en México por parte del Gobierno de México; el director general de la empresa, Juan Carlos Naranjo, destacó la labor de los colaboradores y subrayó que Morelia es la cuna de uno de los productos más importantes en el sector de bebidas.
Indicó que poco a poco se ha logrado el crecimiento de la empresa, que en 2022 tenía 18 empleados y hoy suma 73, lo que significa más empleos, más familias beneficiadas y mayores oportunidades de desarrollo.
Con 112 proveedores locales y un crecimiento del 75 por ciento en la producción, La Bru ha ganado presencia tanto en el mercado nacional como internacional. Entre los ingredientes principales de su cerveza se encuentran el pinole, la vainilla y el maíz.
Tan solo este año, dijo, se han utilizado 2 toneladas de maíz azul nativo en la producción cervecera; para el próximo año se espera alcanzar las 3 toneladas, como una forma de preservar la historia y cultura de Michoacán y México.
En el ámbito social, resaltó que se ha trabajado con la Secretaría del Medio Ambiente en acciones para la preservación del jaguar, además de implementar programas que benefician a los colaboradores.
Por su parte, la delegada en Michoacán de la Secretaría de Economía, Omega Vázquez Reyes, subrayó que una forma de hacer frente a los aranceles internacionales es fortalecer las exportaciones de productos mexicanos, que destacan por su calidad y autenticidad.
Impulsar los negocios mexicanos, puntualizó, es una estrategia para proyectar la grandeza del país, por lo que el distintivo Hecho en México representa no solo a los dueños, sino también a quienes colaboran en la cadena productiva.
