La 4T recuperó el poniente de Morelia: Gladyz Butanda Macías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla puso fin al rezago social en que vivía el poniente de Morelia, y proyectó a sus habitantes como prioridad en la agenda pública, enfatizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Esto, durante la integración del comité ciudadano que vigilará la correcta construcción del Hospital Regional Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en presencia del director General de la institución, Zoé Robledo Aburto, quien informó que en este centro médico se invertirán cuatro mil millones de pesos.