Morelia

¡Kimetsu no Yaiba invade Morelia! Llega edición especial del Suteki Bazar

Morelia será sede de un bazar temático con actividades, cosplay y cultura japonesa para todas las edades
¡Kimetsu no Yaiba invade Morelia! Llega edición especial del Suteki Bazar
FB/ Suteki Fest
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fanáticos del anime y la cultura japonesa tienen una cita imperdible en Morelia con la edición especial del Suteki Bazar, inspirada en el universo de Kimetsu no Yaiba.

El evento se realizará los días 19 y 20 de septiembre, con entrada libre, en el espacio cultural Suavecita, ubicado en Av. Madero Poniente #525, Col. Centro.

Durante ambos días, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades como:

Actividades:

  • Venta de merch temática de Kimetsu no Yaiba y otros animes

  • Talleres creativos

  • Música en vivo

  • Dinámicas y juegos sorpresa

  • Zona de comida, ilustradores, cosplay y coleccionables

SHA

Kimetsu no Yaiba
Suteki Bazar

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com