¡Kimetsu no Yaiba invade Morelia! Llega edición especial del Suteki Bazar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fanáticos del anime y la cultura japonesa tienen una cita imperdible en Morelia con la edición especial del Suteki Bazar, inspirada en el universo de Kimetsu no Yaiba.

El evento se realizará los días 19 y 20 de septiembre, con entrada libre, en el espacio cultural Suavecita, ubicado en Av. Madero Poniente #525, Col. Centro.

Durante ambos días, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades como:

Actividades: