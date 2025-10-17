Kermés Vegana llega a Morelia con comida, talleres, yoga y arte este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 19 de octubre, la ciudad de Morelia será sede de la Kermés Vegana 2025, un festival que busca promover el respeto animal, la alimentación basada en plantas y el consumo responsable, a través de una jornada cultural y comunitaria con entrada libre.

El evento se llevará a cabo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Instituto Cultural Mexicano Norteamericano de Michoacán A.C., ubicado en Calle Guillermo Prieto #86, en el Centro de Morelia, frente al Conservatorio de las Rosas.

🌱 ¿Qué podrás encontrar?

Venta de galletas proteicas y alfajores veganos (sin huevo, azúcar, harinas, ni lácteos)

Comida vegana y productos naturales

Talleres de arte reciclado y manualidades

Ropa y artículos de segunda mano

Música en vivo y teatro

Actividades de trueque

Taller de yoga

Espacios de arte y bienestar holístico

Stands de productos de cuidado personal y alternativas sustentables

🎬 Activismo y consciencia

Además, se proyectará el documental “Christspiracy”, que aborda temas de espiritualidad y derechos animales. También se realizará una colecta de firmas en apoyo a la causa ProPalestina, como parte de su enfoque en justicia social.