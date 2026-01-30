Kermés, talleres y adopciones: así será la Feria ‘Huellas Solidarias’ de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo domingo 1 de febrero se llevará a cabo la Feria de Adopción “Huellas Solidarias”, un evento organizado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en coordinación con diversas asociaciones civiles, con el objetivo de brindar una segunda oportunidad a más de 30 perros y gatos rescatados del abandono o maltrato.
El evento se desarrollará en los jardines del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), de 11:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, con entrada libre.
🐾 Actividades y servicios destacados:
Adopciones responsables
Vacunas antirrábicas gratuitas
Venta de accesorios y croquetas
Talleres para niñas y niños
Kermés familiar
Además, se recibirán donaciones de croquetas para gato y artículos de limpieza que serán destinados al caso “Galeana”.
“La adopción es un acto de amor y responsabilidad”, señala la FGE en la convocatoria, donde invita a la ciudadanía a participar y marcar la diferencia en la vida de estos animales.
SHA