Kermés con causa; CRIT Michoacán te espera este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 11 de octubre, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Michoacán abre sus puertas a la ciudadanía para celebrar una gran Kermés con causa, donde la música, el sabor y el juego se unirán en favor de la inclusión.