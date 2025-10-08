Kermés con causa; CRIT Michoacán te espera este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 11 de octubre, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Michoacán abre sus puertas a la ciudadanía para celebrar una gran Kermés con causa, donde la música, el sabor y el juego se unirán en favor de la inclusión.
El objetivo del evento es recaudar fondos para seguir brindando atención integral a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, además de fomentar el vínculo entre la comunidad y el centro.
La kermés se realiza como parte de las actividades del Teletón 2025, movimiento nacional que impulsa una cultura de inclusión y empatía.
RPO