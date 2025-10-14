Kate del Castillo, Yalitza Aparicio y José Ángel Bichir presentes este miércoles en el FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) continúa su curso este miércoles 15 de octubre con una jornada intensa de funciones, conferencias y alfombras rojas que contarán con la presencia de destacadas figuras del cine nacional e internacional.

Mañana de cine y conferencias

Desde las 09:00 horas, el Teatro Melchor Ocampo será sede de las funciones de prensa de “Ángeles” de Paula Markovitch y “La reserva” de Pablo Pérez Lombardini. Ambas películas también contarán con conferencias de prensa posteriores, programadas al mediodía, con la participación del talento involucrado.

Tarde de alfombras rojas y talento internacional

A partir de las 15:45 horas, el Cinépolis Centro se llenará de glamour con la alfombra roja de “Ángeles”. A la par, a las 16:00 horas, se celebrará la función especial de cortometrajes con una presencia estelar: Kate del Castillo, Yalitza Aparicio y José Ángel Bichir, quienes caminarán por la alfombra roja y estarán presentes en la proyección.

A las 17:30, el director Javier Espada tendrá un photo call por su obra “Memoria de los Olvidados”, seguido de la presentación de “La reserva” a las 18:15, también en Cinépolis Centro.

Noches de estrellas y cine de autor

La jornada se eleva aún más a las 18:45 horas con la función doble “La petite dernière + Alok”, presentada por Alex Hedison, Jodie Foster, miembros de la Dir Queer Palm, y Alejandro Ramírez. En paralelo, habrá una conferencia de prensa con el elenco de “No me sigas”, dirigida por Ximena y Eduardo Lecuona, y con la presencia de Karla Coronado, Yankel Stevan y Julia Maqueo.

A las 20:00 horas, el Teatro Mariano Matamoros será sede de la esperada proyección de “Frankenstein” de Guillermo del Toro, uno de los eventos más anticipados del día. En Cinépolis Centro, a las 20:15, se proyectará “Enzo” de Robin Campillo, con la participación de su elenco y la develación de una butaca conmemorativa.

Cierre con homenaje musical

La noche concluirá con un homenaje al legado de Pablo Milanés. A las 20:30 se llevará a cabo la alfombra roja del documental “Para vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés”, dirigido por Fabien Pisani, seguido de su proyección a las 20:45 en la Sala 3 del Cinépolis Centro.

