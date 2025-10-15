Kate del Castillo estrena “El viaje de Luciano” en el FICM y reconoce apoyo para grabar en Morelia

Sobre la producción local, se mencionó que la Comisión Fílmica permitió involucrar talento moreliano en el equipo, lo que redujo costos y fortaleció la industria local. También Kate del Castillo expresó que Morelia le parece una ciudad ideal para filmar porque “no está muy vista” como la Ciudad de México y otras urbes grandes, en las que incluso se enfrentan a escenarios violentos o poco seguros, y que espera regresar a la capital michoacana para seguir haciendo cine allí.

En entrevista para MiMorelia, la actriz de “La reina del sur” aseguró que, ciudades como Morelia siempre serán las elegidas para rodar sin tener que llevar las producciones a otros países, ya que además de los estímulos que se ofrecen, cuenta con escenarios ideales para la realización de producciones, tal fue el caso de la Catedral de Morelia y la Pinacoteca de San Agustín.

Al preguntar sobre las dificultades que se llegan a presentar por cambiar de trama, o bien, ir a contracorriente de lo que las plataformas quieren distribuir, aseguró que ambos escenarios son complejos, pues, primero porque hay muchas más cosas que contar, por lo que subrayó que, son tales las barreras de querer ver otra cosa en la pantalla, que hasta el momento no tienen claro en donde podrá el público disfrutar de este cortometraje.

Con este evento, El viaje de Luciano se suma al catálogo del FICM como un cortometraje con alto contenido emocional y con respaldo institucional local, no solo en su exhibición sino en su producción. La presencia de figuras reconocidas como Del Castillo y Bichir, además del apoyo municipal y fílmico, destacan como apuestas valiosas para que Morelia siga consolidándose como ciudad de cine, y pese a que no existe una fecha y lugar de estreno, invitaron a mantenerse al pendiente de sus plataformas digitales, ya que no se descarta que pronto pueda hacerse una posibilidad.

mrh