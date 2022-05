Karol Sevilla y Motel cierran el FMO con una velada llena de energía

Ellos no se quedaron atrás y Rodrigo se bajó del escenario para estar cerca de sus fans y cantarles de frente y poderse tomar una selfie, además trajeron buenas noticias pues señalaron, después de 5 años, el próximo 3 de junio lanzarán el primer sencillo que se desprende de un nuevo disco que el público podrá encontrar en plataformas.

“¿Cómo estamos? Qué fregón estar aquí con ustedes, desde el jueves pasado traigo una migraña bastante fuerte, y no me dejaba de doler la cabeza hasta este momento que estoy frente a ustedes. Tengo una conexión especial con esta ciudad y qué bueno regresar, más haciendo lo que más me gusta en el escenario”, comentó Dávila Chapoy.