Karla Souza, Olivia Harrison y más, presentes este martes en el FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 14 de octubre, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) continúa con una agenda repleta de funciones especiales, alfombras rojas y conferencias de prensa, destacando la presencia de figuras como Karla Souza, Olivia Harrison y varios directores y talentos nacionales e internacionales.

Desde las primeras horas, el Teatro Melchor Ocampo abrirá sus puertas con funciones de prensa de “Vainilla”, dirigida por Mayra Hermosillo, y “En el camino”, de David Pablos, ambas con sus respectivas conferencias posteriores.

En la tarde, la actividad se traslada a Cinépolis Centro, donde se realizarán alfombras rojas de diversas producciones, como “Pedro Páramo”, presentada por Olivia Harrison y Daniela Michel, así como “Beatles 64”, documental dirigido por David Tedeschi, también con presencia de Harrison, viuda Ñde George Harrison.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de “Hiedra”, de Ana Cristina Barragán, en el Teatro Mariano Matamoros, con la presencia de la actriz Karla Souza, quien también tendrá actividades de prensa en el Centro Cultural Clavijero por la noche.

El día cerrará con la proyección de “No me sigas”, de Ximena García Lecuona y Eduardo Lecuona, en el Teatro Matamoros.

🌟 Alfombras rojas y funciones

16:00 h “Vainilla” – Cinépolis Centro (Sala 4)

16:15 h “Pedro Páramo” – Cinépolis Centro (Sala 5)

17:00 h “Hiedra” – Teatro Mariano Matamoros

18:15 h “En el camino” – Cinépolis Centro (Sala 4)

18:15 h “Beatles 64” – Cinépolis Centro (Sala 5)

20:00 h “No me sigas” – Teatro Mariano Matamoros

SHA