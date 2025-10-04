Karaoke, concursos y cosplay: Morelia vivirá el Punto Cultura: Edición Friki

El evento, organizado por City Pop, incluirá una amplia agenda de actividades que combinarán música, creatividad y diversión, entre ellas el Concurso de Baile, el Karaoke Otaku, el Concurso de Cosplay y el Estadio de Beyblades.

Las actividades comenzarán desde las 6:00 pm ambos días, con el concurso de baile programado para el sábado 25 y el concurso de cosplay el domingo 26, ambos a las 7:00 pm.