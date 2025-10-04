Karaoke, concursos y cosplay: Morelia vivirá el Punto Cultura: Edición Friki

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos del anime, el cosplay y la cultura pop tendrán una cita especial el 25 y 26 de octubre, cuando se realice el Punto Cultura: Edición Friki, en Plaza Punto Ventura, ubicada en la Calzada Ventura Puente de Morelia.
El evento, organizado por City Pop, incluirá una amplia agenda de actividades que combinarán música, creatividad y diversión, entre ellas el Concurso de Baile, el Karaoke Otaku, el Concurso de Cosplay y el Estadio de Beyblades.
Las actividades comenzarán desde las 6:00 pm ambos días, con el concurso de baile programado para el sábado 25 y el concurso de cosplay el domingo 26, ambos a las 7:00 pm.
Los asistentes también podrán disfrutar de comida, bebidas y promociones especiales durante toda la jornada.
BCT