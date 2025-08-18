Karani Bikes busca patrocinador para participar en el 3er Concurso de Carros Locos Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 3er Concurso de Carros Locos Morelia 2025 está por llegar y son varios los grupos interesados en participar, tal como es el caso de Karani Bikes, quien hoy busca el patrocinio para tener el carro no motorizado listo y hacer su sueño realidad.
Raúl García es ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Morelia y desde hace 10 años tiene un prototipo que ha puesto en práctica en diversos puntos de la ciudad, principalmente en el Bosque Cuauhtémoc.
Junto con Alba Durán, buscan quien les ayude a terminar de construir el carro con el que participarán el próximo domingo, toda vez que les hacen falta las llantas. Asimismo, dé el apoyo necesario en cuanto a agua para la porra que tendrán durante el concurso.
El 3er Concurso de Carros Locos Morelia 2025 se llevará a cabo sobre la avenida Morelos Norte, en el Centro de Morelia, a partir de las 9:00 horas, del domingo 24 de agosto; se espera la participación de decenas de equipos, quienes darán rienda suelta a la imaginación con vehículos hechos a mano que desafían la gravedad y la lógica, además de tener el detalle único con el uso de su imaginación.
Para contactarlos, la gente se puede comunicar a través de la página de redes sociales Kareni Bikes, https://www.facebook.com/karanibikes, a fin de dar el apoyo que requieren para cumplir su sueño de participar en el Concurso de Carros Locos Morelia 2025.
RYE