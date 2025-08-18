Karani Bikes busca patrocinador para participar en el 3er Concurso de Carros Locos Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 3er Concurso de Carros Locos Morelia 2025 está por llegar y son varios los grupos interesados en participar, tal como es el caso de Karani Bikes, quien hoy busca el patrocinio para tener el carro no motorizado listo y hacer su sueño realidad.

Raúl García es ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Morelia y desde hace 10 años tiene un prototipo que ha puesto en práctica en diversos puntos de la ciudad, principalmente en el Bosque Cuauhtémoc.