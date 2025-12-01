K-Fest en Morelia: K-Pop, K-Dramas y ramen, todo en un solo lugar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Feria del Fan regresa a la capital michoacana con una edición especial dedicada a la cultura coreana: el K-Fest, que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en las instalaciones del Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM), a partir de las 11:30 horas.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales de los organizadores, este evento gratuito ofrecerá una experiencia completa para los amantes del K-Pop, los K-Dramas, el K-Beauty y más aspectos de la ola coreana.

Además de exhibiciones y venta de artículos relacionados con la cultura asiática, el público podrá participar en concursos de Dance Cover de K-Pop y karaoke, así como asistir a talleres, disfrutar de comida temática y adquirir productos originales en la zona de “merch”.