Justicia para un perrito en Morelia: veterinario deberá pagar 60 mil pesos por irresponsabilidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En audiencia intermedia, un Juez de Control concedió la suspensión condicional de proceso a Luis Manuel “N”, médico veterinario vinculado a proceso por los delitos de responsabilidad profesional y maltrato animal, ante hechos ocurridos en agravio de un ejemplar canino, en el municipio de Morelia.

El 9 de octubre de 2023, Luis Manuel “N”, atendió a un ejemplar canino en su clínica veterinaria, diagnosticando influenza y presencia de dos masas abdominales que requerían cirugía. El 24 de octubre del mismo año, realizo la intervención quirúrgica sin recabar historia clínica, ni realizar estudios prequirúrgicos, lo que representó un riesgo considerable para la salud del animal.

Tras la cirugía, el canino desarrolló complicaciones graves, como infección, deterioro generalizado y afectaciones hepáticas y renales. A pesar de los continuos reportes de empeoramiento por parte de la propietaria, el veterinario no llevó a cabo revisiones detalladas y aplicó tratamientos inadecuados.

El imputado argumentó que, al tratarse de una cirugía ambulatoria, los estudios preoperatorios no eran necesarios. Sin embargo, la falta de seguimiento adecuado y medidas preventivas contribuyó al deterioro crítico del estado de salud del animal.

Estos hechos fueron denunciados ante la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal misma que emprendió las investigaciones que permitieron establecer la posible relación de Luis Manuel “N”, quien fue presentado ante el Juez de Control, quien lo vinculó a proceso.

Una vez que el órgano jurisdiccional resolvió que era viable que el imputado accediera a la Suspensión Condicional de Proceso, salida alterna que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), le impuso las siguientes condiciones que deberán cumplir el próximo 29 de agosto de 2025; deberá realizar el pago de 60 mil pesos en una sola exhibición; ofrecer una disculpa en audiencia a la víctima; acudir a un curso de manejo de ejemplares impartido por el Instituto Moreliano de Protección Animal, y presentar los permisos y licencias de COFEPRIS, SENASICA y Protección Civil que acrediten el funcionamiento legal de la clínica veterinaria de su propiedad.

De acuerdo con CNPP, la Suspensión Condicional del Proceso, es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado, en el cual este se somete a una o varias condiciones. En caso de incumplimiento, el Ministerio Público solicitará la revocación para continuar con el procedimiento.

RYE