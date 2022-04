Justicia no llega para Jessica González; van más de 500 días del feminicidio

Señaló su inconformidad en cuanto al tiempo que ha pasado y no ha podido acceder a la justicia, al argumentar que ellos como familia trabajaron ampliamente para recabar gran parte de los datos probatorios dentro de la carpeta de investigación.

“Otra vez pasado porque metieron un nuevo amparo, a unas horas de iniciar el juicio oral, porque los abogados metieron un nuevo amparo suspenden. Ese amparo no procedió porque los alegatos no son válidos, lo desecha el Poder Judicial, pero tienen la revisión, mi carpeta está en una mesa, ya no entiendo", señaló Verónica Villaseñor.