Juez niega aplazamiento de audiencia a feminicida de Jessica González

Antes de culminar con la audiencia, se cuestionó a la defensa si era su deseo solicitar algún recurso adicional, por lo que fue requerida copia de material fotográfico y de video para su uso futuro.

La audiencia culminó con la postura de Diego Urik, en la que expresó su inconformidad con el fallo del juez.

“Quiero mencionar que como se pudo observar la defensa pública asignada no subsanó nada de los agravios y es más que claro que no conoce ninguno de ellos. Me hace ruido que se haya negado su revocación, ya resolvió, lo respeto, pero no estoy de acuerdo”, concluyó.