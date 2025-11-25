Juez en Morelia reconoce a hombre como el único progenitor en caso de maternidad subrogada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Juzgado Tercero Oral Familiar de Morelia resolvió un caso inédito relacionado con la maternidad subrogada, al aprobar la solicitud de un padre que pidió el desconocimiento legal de la mujer que solo fungió como gestante en un contrato de reproducción asistida. La decisión implica que la niña, nacida mediante este acuerdo, quede legalmente registrada únicamente con los apellidos del padre.

La menor había sido inscrita inicialmente como hija de ambos contratantes debido a limitaciones administrativas del Registro Civil. Sin embargo, durante el proceso se demostró que la gestante no tuvo contacto alguno con la menor, no participó en su crianza ni compareció ante el juez. El juzgador consideró que la filiación debía recaer solo en quien asumió desde el inicio la responsabilidad como figura parental.