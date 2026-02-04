Juez Civil de Morelia ordena a aseguradora cubrir accidente ocurrido en autopista concesionada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un juicio mercantil, el Juzgado Cuarto Civil de Morelia resolvió que una aseguradora deberá pagar la póliza correspondiente a un accidente automovilístico en el que perdió la vida una joven, ocurrido en una autopista concesionada, al considerar que la ley obliga a las empresas a proteger a las personas usuarias de este tipo de vías.

El caso fue promovido por la madre de la víctima, quien demandó tanto a la empresa concesionaria de la autopista como a su aseguradora, al estimar que el tramo donde ocurrió el siniestro contaba con un seguro obligatorio. No obstante, la aseguradora se negó inicialmente a cubrir los daños, bajo el argumento de que la concesionaria no fue responsable del accidente y de que no se presentó el comprobante de pago de la caseta.

Tras analizar los hechos y el marco legal aplicable, la autoridad judicial determinó que el seguro debía operar, ya que la normativa vigente impone a las concesionarias la obligación de garantizar protección a quienes transitan por las carreteras, sin condicionar la cobertura a requisitos indebidos, como la exhibición del ticket de peaje.