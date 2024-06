Juez anula parcialmente audiencia de Marijo por incompetencia del asesor victimal

La situación fue evidenciada por el juez Luviano:

"Estoy detectando una deficiencia de la asesoría jurídica, desconoce el contexto del resto de los peritajes y esto violenta el derecho a una adecuada representación para las víctimas, por lo cual declararé la nulidad de esta audiencia".

El togado detalló que el asesor referenció de todo el caudal probatorio únicamente un peritaje de los 22 peritos que desfilaron en el juicio oral, y enunció a 12 testigos de los 29 que presentó la Fiscalía General de Michoacán.

Además, mencionó, el asesor ni siquiera solicitó las videograbaciones del juicio oral para llegar preparado a la audiencia de fallo. Al preguntar sobre la sustitución en la asesoría jurídica, el abogado únicamente mencionó que la representante de la familia de Marijo se ausentó por atender otro caso.

Pese a los intentos del MP para evitar la nulidad de toda la audiencia, el juez recordó que no se trata de un trámite, pues incluso se podría llegar a toda la reposición del procedimiento al encontrarse las víctimas indirectas indebidamente representadas, no obstante, en una segunda petición, Cristóbal Luviano accedió a únicamente anular la escueta participación del asesor, y advirtió: "Si no vienen debidamente preparados se les va a revocar".