Jueves, con pronóstico de chubascos en Morelia por la tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este jueves, se espera un clima mayormente soleado durante la mañana y posibilidad de lluvias ligeras en la tarde en Morelia, con temperaturas máximas de hasta 25 °C, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con temperaturas frescas de entre 9 y 15 °C. A partir de las 11:00 horas se prevé un ambiente cálido y cielo con intervalos nubosos. La lluvia podría presentarse alrededor de las 14:00 y 17:00 horas, con una probabilidad del 30% y acumulados menores a 0.5 mm.

Por la noche, el clima se tornará templado, con temperaturas entre los 18 y 15 °C y cielo mayormente despejado.

Los vientos oscilarán entre 10 y 29 km/h provenientes del sur, mientras que el índice de radiación solar alcanzará niveles altos al mediodía, por lo que se recomienda el uso de protección solar.

rmr